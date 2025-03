FPF define confrontos das quartas de final do Parazão 2025

Foto: Reprodução | No sábado (29), Bragantino e Águia entram em campo às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança. A partida poderia ter sido antecipada para quarta-feira (26), conforme solicitado pelas equipes, mas a Federação Paraense de Futebol (FPF) negou a mudança

O Campeonato Paraense 2025 será retomado após mais de três semanas de paralisação judicial. As quartas de final começam nesta sexta-feira (28), às 20h, com Paysandu e Capitão Poço se enfrentando no Mangueirão, em Belém. A competição havia sido interrompida no início de março por questionamentos sobre a regularidade de atletas inscritos.

No sábado (29), Bragantino e Águia entram em campo às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança. A partida poderia ter sido antecipada para quarta-feira (26), conforme solicitado pelas equipes, mas a Federação Paraense de Futebol (FPF) negou a mudança. No domingo (30), às 10h, Castanhal e Tuna Luso duelam no Complexo Esportivo Castanhal.

O último confronto da fase será no mesmo dia, às 17h, no Mangueirão, com Remo e Santa Rosa disputando a última vaga para a semifinal. De acordo com o regulamento do torneio, os times com melhor campanha na primeira fase têm apenas o direito de jogar em casa. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A semifinal também será disputada em jogo único, enquanto a final acontecerá em dois confrontos, com mando de campo para a equipe mais bem classificada.

A paralisação do campeonato ocorreu no dia 2 de março, quando o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) determinou a perda de pontos de Capitão Poço e Tuna por suposta escalação irregular de jogadores. Posteriormente, Remo e Bragantino também foram punidos pelo mesmo motivo. O caso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que reverteu a decisão, mantendo a classificação original da primeira fase e aplicando apenas multas aos clubes.

Com a retomada da competição, as definições das semifinais acontecerão neste fim de semana. A expectativa agora é que o Parazão siga sem novas interrupções até a final.

