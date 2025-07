FPF garante repasse integral de recursos das apostas para clubes profissionais do Pará

(Foto: Reprodução) – A Federação Paraense irá destinar 100% dos valores à sustentabilidade dos 38 clubes das Séries A1, A2 e A3, fortalecendo o futebol estadual com inédita injeção financeira

A Federação Paraense de Futebol (FPF)avançou mais uma etapa estratégica na última terça-feira (15), em Brasília, para garantir que os clubes profissionais do Pará tenham acesso aos recursos provenientes das apostas esportivas de cota fixa. Na ocasião, o presidente Ricardo Gluck Paul entregou a diretriz técnica que autoriza a FPF a iniciar o processo de identificação e captação dos valores previstos na legislação federal.

“Esses recursos são provenientes da regulamentação nacional que destina parte da arrecadação das casas de apostas para entidades de prática esportiva e organizadoras de competições. Estamos liderando este processo nacional que colocará o nível de investimentos nos clubes do Pará em outro patamar”, afirmou Gluck Paul. Pioneira no país, a FPF atua juridicamente em âmbito nacional para assegurar o acesso a esse repasse.

De forma inédita, a Federação abriu mão da sua parcela no rateio desses recursos, permitindo que 100% do montante destinado ao Estado seja encaminhado integralmente aos clubes das Séries A1, A2 e A3. Essa iniciativa reforça o compromisso da entidade com a sustentabilidade do futebol profissional paraense e amplifica o impacto direto nos times.

Em 2025, a FPF já havia implantado cotas de participação para os 24 clubes das divisões de acesso, contemplando o custeio de arbitragem, delegados e parte da logística das competições. “Os clubes de divisões de acesso jamais tiveram cotas de participação e apoio financeiro da Federação. Com este novo esforço, a FPF amplia a cota de participação dos clubes e realiza uma injeção extra de recursos sem precedência no futebol paraense”, acrescentou Ricardo Gluck Paul.

Com a definição da divisão dos valores entre os clubes e a assinatura da Diretriz Técnica concluídas, a FPF entra agora na fase final: identificar o volume total a ser repassado e efetivar essa distribuição para os 38 clubes profissionais do Estado. Este avanço resulta de planejamento técnico, articulação institucional e trabalho jurídico realizado com seriedade e visão estratégica para fortalecer o futebol paraense em todas as divisões.

Fonte: O Liberal

