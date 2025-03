França vence Croácia nos pênaltis e se classifica na Nations League

O goleiro Mike Maignan defendeu duas cobranças de pênalti da Croácia e ajudou a classificar a França na Nations League • Reprodução/X/Seleção Francesa

Franceses devolveram o 2 a 0 do jogo de ida no tempo normal de jogo.

Em uma noite emocionante no Stade de France, a Seleção Francesa virou o placar agregado contra a Croácia e garantiu vaga na semifinal da Nations League.

Após vencer por 2 a 0 no tempo regulamentar, os Bleus derrotaram os croatas por 5 a 4 na disputa de pênaltis, neste domingo (23), no jogo de volta das quartas de final.

O zagueiro Dayot Upamecano converteu o pênalti decisivo e o goleiro Mike Maignan foi o herói da noite após defender duas cobranças croatas. A vitória coloca a França na semifinal do torneio, na qual enfrentará a Espanha, que derrotou a Holanda também nos pênaltis.

Michael Olise abriu o placar para a França, e Ousmane Dembélé ampliou a vantagem aos 35 minutos do segundo tempo, igualando o placar agregado, já que no jogo de ida a Croácia tinha vencido por 2 a 0, em Split, na última quinta-feira (7).

Apesar do domínio absoluto, com 22 finalizações ao longo dos 120 minutos, a França não conseguiu marcar na prorrogação, enquanto a Croácia não registrou um único chute a gol no período complementar.

A disputa por pênaltis foi tensa, mas a França manteve a calma e garantiu a classificação, mantendo viva a esperança de conquistar o título da Liga das Nações.

Fonte: CNN BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/07:49:58

