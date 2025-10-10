Fraude no CNU expõe vida dupla de policial militar

Foto: Reprodução | Peritos da PF classificaram a coincidência como “estatisticamente impossível” sem coordenação criminosa, já que os candidatos acertaram e erraram exatamente as mesmas questões, mesmo em diferentes tipos de prova.

Ariosvaldo Lucena de Sousa Júnior, 42 anos, conhecido como “Júnior BH”, tornou-se o centro de uma investigação da Polícia Federal (PF) que revelou um esquema de fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU). Policial militar no Rio Grande do Norte, dentista em Patos, Paraíba, e aprovado para o cargo de auditor fiscal do trabalho, com salário inicial de R$ 22,9 mil, Ariosvaldo é acusado de integrar uma organização criminosa que manipulava resultados de concursos públicos.

A investigação ganhou força após a Cesgranrio, banca responsável pelo CNU, identificar gabaritos idênticos entre Ariosvaldo e outros candidatos, incluindo Wanderlan Limeira de Sousa, ex-policial militar apontado como líder do esquema.

Peritos da PF classificaram a coincidência como “estatisticamente impossível” sem coordenação criminosa, já que os candidatos acertaram e erraram exatamente as mesmas questões, mesmo em diferentes tipos de prova.

Operação Escolha Errada

No dia 27 de julho de 2025, a Operação Escolha Errada levou a PF à residência de Ariosvaldo, na Rua Manoel Mota, bairro Jatobá, em Patos. Durante a busca, o militar entregou seu iPhone 15 Pro e a senha, mas chamou atenção ao afirmar que “não sabia o código” de um cofre metálico encontrado em seu closet. O cofre, levado à delegacia, revelou uma pistola Taurus calibre .40 registrada em nome de Adriano Nóbrega de Sousa, parente de Ariosvaldo.

Adriano alegou que guardava a arma na casa do sobrinho, mas os investigadores suspeitam que o cofre possa ter escondido outros itens, como dinheiro ou documentos ligados à fraude.

Outro foco da investigação é a clínica odontológica de Ariosvaldo, localizada na Rua Alberto Lustosa, bairro Maternidade, em Patos. Embora ativa em registros comerciais, a PF suspeita que o consultório seja uma fachada para lavagem de dinheiro.

Segundo as autoridades, candidatos pagavam altas quantias pelo esquema fraudulento, e os valores eram registrados como supostos atendimentos odontológicos. A quebra de sigilo bancário do militar está em andamento para verificar movimentações incompatíveis com sua renda, já que ele não reside nem trabalha regularmente na cidade.

A perícia no celular de Ariosvaldo revelou que o aparelho continha dados apenas a partir de abril de 2025, período em que ele participava do curso de formação em Brasília. A ausência de registros anteriores levantou a hipótese de que o dispositivo foi adquirido exclusivamente para o concurso, com o objetivo de evitar rastros que o ligassem ao esquema.

Além de Ariosvaldo, outros candidatos estão na mira da PF, incluindo Laís Giselly Nunes de Araújo, Mylanne Beatriz Neves de Queiroz Soares, Sandra Cristina Neves de Queiro.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/15:12:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...