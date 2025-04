Freguês? Paysandu não vence o Goiás há 20 anos; confira o retrospecto

(Foto: Reprodução) – Times disputam a final da Copa Verde 2025

A primeira partida da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás, realizada na última quarta-feira (9), no Estádio Mangueirão, terminou empatada por 0 a 0. O resultado prolonga o tabu que o time Esmeraldino mantém sobre o Papão, já que os paraenses não vencem o clube do Centro-Oeste há quase 20 anos.

A última vitória do Paysandu sobre o Goiás foi registrada no dia 28 de maio de 2005, quando os bicolores venceram por 1 a 0, em jogo válido pelo primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, os times se enfrentaram 12 vezes, com seis vitórias do Esmeraldino e seis empates. Além disso, a maior goleada na história do confronto também é do time do Centro-Oeste, que venceu por 4 a 1 no segundo turno do Brasileirão daquele mesmo ano.

Rivalidade crescente

Apesar dos times já terem se encontrado em outras oportunidades no decorrer da história, o confronto entre Paysandu e Goiás ganhou um toque adicional de rivalidade nos últimos anos, especialmente devido aos encontros na final da Copa Verde.

Em 2023, os goianos superaram os paraenses, vencendo ambos os jogos. No primeiro confronto em Belém, o Esmeraldino dominou as ações e conquistou uma vitória por 2 a 0. Em Goiânia, os bicolores não conseguiram reagir e perderam por 2 a 1.

Em 2025, a primeira partida da final foi um pouco diferente de 2023, com o Paysandu dominando as ações do jogo. Contudo, o time paraense pecou na hora de finalizar e não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar. Com isso, a decisão ficou para a partida de volta, que ocorrerá no dia 23 de abril, no Estádio Serra Dourada. Quem vencer essa partida levantará a taça. O Papão busca o quinto título na competição, enquanto o Esmeraldino almeja a segunda conquista.

Vale vaga na Copa do Brasil 2026

Além do título, os times disputam uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar, que, essa é a única chance do Goiás participar do torneio nacional no próximo ano, já que o clube ficou apenas na quarta colocação no Campeonato Goiano. Por outro lado, os bicolores já estão garantidos na Copa do Brasil por serem finalistas do Parazão.

