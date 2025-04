Frentista é morta pelo ex-marido após revogar medida protetiva no Paraná

Maria chegou a pedir medida protetiva contra o ex (Foto: reprodução / redes sociais)

Maria Aurora Lima foi encontrada morta perto de um ginásio em Mangueirinha. Ela foi atingida por pelo menos 12 facadas.

Uma mulher, de 36 anos, foi encontrada morta próximo a um Ginásio de Esportes, em Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná, neste sábado (5). A vítima foi identificada como Maria Aurora Lima, que trabalhava como frentista, e foi atingida por pelo menos 12 facadas. O ex-marido dela foi preso em flagrante.

A vítima registrou quatro pedidos de medida protetiva contra o ex-marido, mas revogou um dos pedidos recentemente devido a um acordo de reconciliação.

Maria Aurora chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, o suspeito tentou fugir mas foi detido em uma área rural do município.

Morte de frentista esfaqueada pelo ex-marido causa revolta

Nas redes sociais, muitos moradores de Mangueirinha lamentaram e ficaram revoltados com a crueldade como Maria foi morta. Muitas mensagens foram publicadas.

“O que dizer diante disso? Isso revolta nós mulheres porque vivemos numa sociedade onde mulheres não têm voz dizem que tem mas não temos, no fim das contas a culpa é sempre da mulher, porque escolheu mal, outros dizem, á com certeza ele deu sinal enquanto namoravam de um jeito ou de outro a culpada é sempre a mulher, quando se ouviu que uma mulher fez isso com um homem, porque ela não aceita o fim do relacionamento vai e mata o cara, dificilmente veremos uma mulher fazer isso, mulher carrega desde o nascimento o amor no coração e homem tem que aprender isso essa é a diferença”, disse uma mulher.

A frentista foi sepultada na manhã desta segunda-feira (7) no cemitério municipal de Mangueirinha.

