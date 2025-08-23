Frentista reage a assalto, luta e contém suspeito em posto de gasolina no Pará

(Foto: Reprodução) – O funcionário do posto disse que dois homens em uma moto chegaram ao estabelecimento, simularam o abastecimento do veículo e anunciaram o roubo

Um frentista reagiu a um assalto ao local de trabalho na noite de quinta-feira (21/8) e conseguiu conter um dos suspeitos no bairro Umarizal, em Belém. De acordo com a Guarda Municipal (GMB), o funcionário do posto de gasolina relatou que dois homens em uma moto chegaram ao estabelecimento, simularam o abastecimento do veículo e anunciaram o roubo. O frentista disse à GMB que entrou em luta corporal e conseguiu imobilizar e conter um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir.

Os guardas municipais realizavam rondas rotineiras quando foram abordados por um motociclista que informou o crime ocorrido na travessa Dom Romualdo Coelho. Assim que chegaram ao estabelecimento, os agentes localizaram o suspeito, identificado como Marcos Paulo, que já estava detido. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada, além de dois celulares e duas pulseiras de ouro.

Ainda conforme as autoridades, duas vítimas que tinham sido assaltadas minutos antes chegaram ao local depois de terem rastreado os telefones. Todos foram encaminhados à Seccional de São Brás.

Até agora, o segundo suspeito não foi encontrado. A redação solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o suspeito foi preso em flagrante por roubo. “Uma arma de fogo foi apreendida. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

