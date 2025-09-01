Frequentadores de balada relatam presença de Hytalo Santos com menores em camarote de R$ 15 mil: ‘Se divertiam como adultos’
Vídeo do youtuber Hytalo Santos no local — Foto: Profissão Repórter
Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, estão presos e respondem a processos por exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil.
O Profissão Repórter acompanhou uma fiscalização do Poder Judiciário da Paraíba na casa noturna Priscylla’s Hall, em João Pessoa — balada que ganhou destaque após ser apontada como um dos espaços frequentados por Hytalo Santos e seu grupo de menores de idade.
As suspeitas de que ele frequentava o local surgiram em um vídeo publicado pelo influenciador Felca, há três semanas. Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, estão presos e respondem a processos por exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil em conteúdos para redes sociais.
Frequentadores da balada ouvidos pela reportagem confirmaram a presença do youtuber no local. “Ele vinha com os menores, todos dançando, se divertindo, curtindo, como se fossem adultos”, contou a microempreendedora Maiara Helena (veja o trecho do programa acima).
O dono da boate, Josenildo Sirne, declarou também que o influenciador alugava camarotes, contratava buffet e chegava a gastar pelo menos R$ 15 mil por noite. Ele, no entanto, defende que o espaço tem câmeras de segurança e que, por isso, seria impossível a produção de conteúdos explícitos no local.
Sirne afirmou ainda que menores só entram no local com autorização registrada em cartório. Na noite em que a equipe do Profissão Repórter acompanhou a fiscalização, 18 adolescentes — que não faziam parte do grupo de Hytalo — estavam presentes com a documentação exigida, e nenhum foi visto consumindo álcool.
Enquanto o público relatou ter visto Hytalo Santos diversas vezes no Priscylla’s Hall, os fiscais do Poder Judiciário afirmaram nunca ter visto o youtuber e seu grupo de menores durante outras fiscalizações.
“No nosso plantão, a gente fiscalizava e ele não se encontrava aqui e, outra coisa, eu vim conhecer esse cidadão de ontem para hoje. Hoje, é sábado, e ele poderia vir sexta-feira ou sábado”, explicou o agente do Poder Judiciário Alberto Silva.
No programa exibido na terça-feira (26), o Profissão Repórter ampliou o debate e mostrou por que o Brasil ainda falha em proteger crianças e adolescentes
