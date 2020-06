Frigorífico com 92 funcionários com Covid-19 é fechado pela Vigilância Sanitária em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Entre as ações adotadas, estão o afastamento de pessoas que fazem parte do grupo de risco, como maiores de 60 anos, gestantes e todos os que tiveram recomendação médica, a ampliação da frota de transporte dos colaboradores, a desinfecção diária da unidade e uso de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e protetor facial.

Em nota, a empresa informou que as atividades só serão retomadas após a desinfecção total na unidade, que acontecerá no próximo fim de semana, além da realização de triagem e os testes.

Diante do resultado, todos os trabalhadores da empresa deverão ser testados. A empresa pode retomar as atividades assim que apresentar o resultado dos exames que deram negativo e somente esses funcionários poderão voltar ao trabalho.

Um frigorífico foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, após 92 funcionários serem diagnosticados com Covid-19. A Vigilância Sanitária esteve no local para confirmar o fechamento da unidade.

A empresa pode retomar as atividades assim que apresentar o resultado dos exames que deram negativo e somente esses funcionários poderão voltar ao trabalho. Frigorífico foi fechado após funcionários serem diagnosticados com Covid-19 — Foto: TVCA/Reprodução

You May Also Like