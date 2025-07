Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspendem produção de carne para EUA

Ao menos quatro frigoríficos do MS suspenderam produção para os EUA (Foto:Dario Lopez-Mills/AP/VEJA)

A produção de carne vendida para os Estados Unidos foi suspensa por frigoríficos do estado do Mato Grosso do Sul. Pelo menos quatro frigoríficos paralisaram a produção: JBS, Naturafrig, Minerva Foods, Agroindustrial Iguatemi.

As informações são do governo do estado e do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul (Sincadems). Segundo a entidade, a produção nacional continua normalmente.

A justificativa para a suspensão da produção é logística: as empresas querem evitar que produtos não vendidos por conta do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump se acumulem. A taxa de 50% torna inviável a venda de carne, segundo disse o vice-presidente do sindicato, Alberto Sérgio Capucci, ao G1. Segundo ele, as carnes enviadas aos EUA demoram cerca de 30 dias para chegar aos Estados Unidos

Representatividade dos EUA nas exportações de carne

Em junho, os Estados Unidos foram o segundo destino principal das carnes brasileiras atrás apenas da China. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), os americanos compraram 18,2 mil toneladas de carne em junho, o que gerou receita de US$ 123,6 milhões para o setor. No mês, o Brasil exportou ao todo 271,2 mil toneladas de carne bovina, alta de 23,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, por 1,428 bilhão de dólares, crescimento de 50%.

No acumulado do primeiro semestre do ano, as exportações brasileiras somaram US$ 7,23 bilhões, crescimento de 27,1% em relação ao mesmo período de 2024 (US$ 5,68 bi). Entre os principais mercados no semestre, a China liderou com 641,1 mil toneladas e US$ 3,22 bilhões em compras, um aumento de 28,2% em valor na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com 181,5 mil toneladas e US$ 1,04 bilhão, alta de 102%. O Chile importou 58,9 mil toneladas, com receita de US$ 315,5 milhões (+37,4%). O México comprou 52 mil toneladas, totalizando US$ 276,3 milhões, crescimento de 235,7%.

Fonte: veja.abril e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/07:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...