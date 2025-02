Fruto Sensual encanta com brega a bordo

Rainha das Aparelhagens estará a bordo de um catamarã. Foto: Divulgação

A banda comandada por Valéria Paiva leva os maiores sucessos e a energia do brega para uma festa especial nas águas

Brega, paisagens ribeirinhas e muita diversão! Esses são os temperos do “Fruto Sensual on Board”, que vai ser realizado neste domingo, 16, a bordo de um catamarã em um passeio musical pelas ilhas que cercam a cidade de Belém. O ponto de partida será na Marina Regional, com aquecimento desde às 13h, e saída às 15h para um passeio inesquecível pelo Furo da Paciência e pela Prainha.

Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, ressalta a beleza e a unicidade deste evento: “O show sob as águas é um evento maravilhoso, sem dúvida é algo que veio para ficar na cultura da cidade, é sucesso em todas as edições, sempre se renovando e trazendo atrações e sets diferenciados, um público variado, de todas as partes do Pará e inclusive do Brasil e do mundo, vai ser inesquecível”.

Um evento que envolve memórias, emoções, paisagens, sentimentos, cultura e muito mais, a Barca já é um dos circuitos inovadores que chegam para somar na cultura de Belém do Pará diante deste ano de COP-30, onde a cidade receberá pessoas do mundo todo que poderão experienciar uma verdadeira imersão amazônica no trajeto pelas ilhas do entorno da capital paraense.

Para o show deste domingo, 16, Valéria Paiva adianta acerca do repertório que irá preencher com muita música esse passeio pelas águas em Belém: “O nosso repertório vai contar com os maiores clássicos da banda Fruto Sensual, músicas de sucesso de outras bandas do nosso Pará, muita música, dança, gente bonita, é sempre um prazer enorme e ficamos muito ansiosos por cada edição deste evento maravilhoso”, destaca.

Fonte: Redação – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/14:47:41

Curtir isso: Curtir Carregando...