Fuga ousada: suspeito pula do camburão e escapa da polícia em Rondônia; vídeo

(Melquisedeque Bastos – Foto: Reprodução/Instagram) Homem que fugiu das autoridades em Porto Velho, pulando de uma viatura, está dando o que falar nas redes sociais e garantindo boas risadas. Veja o momento!

Falha nossa! Melquisedeque Bastos, apontado como autor do assassinato de Luiz Carlos Ferreira da Silva, vulgo “Nego Boy”, protagonizou uma tentativa de fuga inusitada na última quinta-feira (26/6) em Rondônia, logo após ser detido. O incidente ocorreu quando o homem estava sendo transportado em uma viatura da Polícia Militar. Imagens capturaram o instante em que o detido, que se encontrava na parte de trás do camburão em Porto Velho, saltou inesperadamente e tentou fugir.

Segundo relatos dos policiais, ele conseguiu romper as algemas durante o percurso. Conforme o registro policial, o indivíduo foi capturado após ser encontrado escondido em uma obra no bairro Mocambo. Sem sucesso, buscava escapar das autoridades saltando cercas e muros. Assim que foi imobilizado e conduzido com diversos ferimentos, Melquisedeque foi acomodado no camburão. A situação teve início após moradores denunciarem tiros na Rua Almirante, na mesma região.

Quando a polícia chegou, encontrou Luiz Carlos caído na rua, já morto, com marcas de disparos de arma de fogo. As apurações iniciais indicam que alguns tiros foram disparados dentro de uma casa abandonada nas redondezas. Na investigação do caso, os agentes encontraram peças de vestuário e itens pessoais do suspeito ocultos em propriedades relacionadas a seus familiares. A arma supostamente utilizada no crime não foi localizada até o momento. Bastos será indiciado por homicídio qualificado, além de responder por disparos de arma de fogo em área urbana.

O esforço para escapar após a detenção também será formalmente registrado e encaminhado aos órgãos responsáveis pelo inquérito. Nas redes sociais, o vídeo viralizou, recebendo uma enxurrada de comentários: “O cara sem algemas? Não entendi. O cara, tendo oportunidade, não perdeu tempo”, escreveu Luzinete Alves. Márcia Cannechia se divertiu com a cena: “É terrível, mas tive que rir”. Ieda Moreira questionou, acompanhando o registro: “E aí? Pegou ou não pegou? Que polícia é essa que leva um cara sem algema?”. Francis Porto alfinetou a agilidade das autoridades: “Eles estão tentando correr e o cara já está quilômetros à frente”.

28/06/2025

