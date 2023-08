Fumaça de queimada compromete trafego na BR 163 no Mato Grosso;Vídeo

Uma queimada de grandes proporções em fazenda nas proximidades do aeroporto da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, compromete a visibilidade na BR-163.

Conforme repassado para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, motoristas tem dificuldades para trafegar, sem visibilidade o risco de acidente aumenta, a fumaça vem de queimada de palhada de uma roça de milho recém-colhida.

O tráfego está lento diante do risco de acidentes devido à visibilidade estar comprometida.

Diversos caminhões pipa, um avião particular e outro dos bombeiros estão mobilizados para apagar a queimada. O vento acaba espalhando os focos e também levando fumaça para a rodovia e outras localidades.

Fumaça de queimada compromete trafego na BR 163 no Mato Grosso

Uma queimada de grandes proporções em fazenda nas proximidades do aeroporto da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, compromete a viabilidade na BR-163.Leia mais>https://t.co/lnVW8eFsPg pic.twitter.com/0WwIuqvU36 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 17, 2023

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/14:48:34

