Funai lança chamada pública para adquirir abanos artesanais produzidos por organizações indígenas para divulgar na COP 30

Foto: Elvio Pankararu/Funai | A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) tornou público na quarta-feira (24) um chamamento para compra de abanos artesanais destinados à COP 30.

A aquisição será feita por meio de credenciamento de pessoas jurídicas representativas de povos indígenas. O prazo para cadastro é até o dia 7 de outubro, por meio do link.

A aquisição dos abanos tem como objetivo divulgar os artesanatos indígenas e reforçar a contribuição dos povos para a pauta climática na COP 30.

Podem participar pessoas jurídicas indígenas, desde que estejam aptas a emitir notas fiscais e com o cadastro regular e atualizado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

A autarquia indigenista irá adquirir cerca de 5 mil abanos, provenientes dos seis biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, com valor unitário de R$99,00.

Os artesanatos devem ter altura e largura entre 20 e 50 cm, com espessura entre 0,5 e 3 cm, personalizados conforme a etnia do cadastrado e devem ser produzidos em fibras vegetais, sem partes de origem animal, com cor natural ou com pinturas elaboradas a partir de tinturas naturais, respeitando os modos de fazer dos diferentes povos indígenas.

O chamamento público completo pode ser verificado neste link.

Outras dúvidas e esclarecimentos podem ser feitos pelo e-mail: cpl@funai.gov.br e ainda diretamente nas Coordenações Regionais (CRs) ou Unidades Técnicas Locais (UTLs) da Funai.

Resultado

O resultado, com a lista dos credenciados, será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro.

Após o resultado do credenciamento, o prazo de entrega dos artesanatos será até o dia 7 de novembro, na UTL da Funai em Belém, situada à Travessa Padre Eutíquio, nº 2.315, Bairro Batista Campos.

Abanos

Os abanos artesanais indígenas são leques, feitos, geralmente, de fibras naturais de plantas como a buriti, cipó, tucum e entre outras palmeiras, que são recolhidas diretamente da mata por diferentes povos dos biomas brasileiros.

COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. A Conferência é considerada um dos principais eventos climáticos no mundo que, este ano, será realizado no Brasil, em Belém (PA).

Os temas a serem discutidos incluem redução de emissões de gases de efeito estufa; adaptação às mudanças climáticas; financiamento climático para países em desenvolvimento; tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono; preservação de florestas e biodiversidade; e justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.

Fonte: Governo Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/16:24:46

Curtir isso: Curtir Carregando...