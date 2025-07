Funai lança processo seletivo para agentes e especialistas em proteção territorial

Foto: Mário Vilela/Funai |A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lançou Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de agentes e especialistas em proteção territorial. As inscrições são gratuitas e com início em diferentes datas, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

O processo seletivo busca atender às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 709, 760 e outras sentenças judiciais.

As decisões determinam a realização de operações de retirada de ocupantes ilegais e a fiscalização em Terras Indígenas (TIs), o que justifica a necessidade de contratação de pessoal pelo órgão indigenista para cumprir as ações de proteção territorial.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do país. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins; e também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília-DF.

Os aprovados poderão, ainda, apoiar o trabalho em coordenações regionais da Funai para as quais não foram destinadas vagas dentro do processo seletivo.

As oportunidades estão distribuídas em quatro blocos, com início de inscrição em diferentes períodos:

Bloco 01: Brasília — 93 vagas; inscrições a partir de 9 de julho de 2025

Bloco 02: Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso — 329 vagas; inscrições a partir de 22 de setembro de 2025

Bloco 03: Pará, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — 241 vagas; inscrições a partir de 5 de janeiro de 2026

Bloco 04: Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná — 237 vagas; inscrições a partir de 6 de abril de 2026.

O processo seletivo reserva vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Mais informações sobre atribuições, salários, requisitos e etapas do processo estão disponíveis no link abaixo.

https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/fiscalizacao-e-monitoramento/processo-de-selecao-simplificado-pss/pss-protecao-territorial

