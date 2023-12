Funcionamento dos Correios no Natal e Ano Novo

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2024 não haverá atendimento nas agências dos Correios.

Nos dias 24 de dezembro (véspera do feriado de Natal) e 31 de dezembro (véspera do feriado de Ano Novo), por serem domingos, também não haverá expediente. O atendimento será retomado, respectivamente, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2024.

Nos sábados, dias 23 e 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente, em todo o país, somente nas agências que abrem aos sábados.

Já a Central de Atendimento dos Correios – CAC, funcionará com o efetivo reduzido nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2024. Nos demais dias, a CAC funcionará normalmente de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h, exceto domingos e feriados.

Os clientes poderão registrar manifestações na página do Fale Conosco ( faleconosco.correios.com.br/ faleconosco/app/index.php ) e obter informações via atendimento automatizado pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100, 3003 0100 e chat: correios.com.br/ , 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/06:51:23

