Crime cometido por Charles Roy Rodriguez ficou registrado por toda a sua vida – (Foto:Reprodução/ Departamento de Segurança Pública do Texas)

Funcionária de funerária corta órgão sexual de morto que tinha sido condenado por abuso

Mulher foi presa após mutilar o cadáver de um homem que havia agredido sexualmente uma vítima

Uma mulher foi presa após mutilar o cadáver de um criminoso sexual, em Houston, nos EUA. Ela cortou o órgão sexual e o colocou na boca do morto, segundo o processo judicial.

O falecido Charles Roy Rodriguez era um criminoso sexual registrado que vivia em Houston, Texas. Ele tinha sido condenado por agredir sexualmente uma mulher de 31 anos, em 2001, e foi julgado como um risco “moderado”. No estado americano, esse tipo de registro criminal é mantido por toda a vida do condenado. Rodriguez morreu em um hospital em janeiro de causas naturais.

Quando seu corpo chegou à funerária, o gerente da empresa soube do histórico criminal de Rodriguez. Minutos depois, uma de suas funcionárias foi flagrada cortando o órgão sexual do falecido ao meio e o enfiando na boca.

A autora da mutilação é Amber Paige Laudermilk, de 34 anos, que trabalhava como embalsamadora na funerária. Segundo a polícia, uma testemunha viu Laudermilk “esfaquear o falecido Rodriguez duas vezes com um bisturi na virilha e depois cortar seu pênis e colocá-lo na boca dele”.

“Você não viu nada”, teria dito Laudermilk à testemunha após notar que estava sendo observada. À polícia, a testemunha afirmou que percebeu a declaração como “ameaçadora”.

O caso ocorreu em 19 de fevereiro e foi divulgado agora pela imprensa americana.

“Este caso é sobre duas pessoas problemáticas: a vítima que era um criminoso sexual registrado e a ré, que é acusada de atacar violentamente seu cadáver. Não importa o que alguém pense sobre sua vida, a lei exige que ele seja tratado com dignidade na morte”, disse o policial Alan Rosen à Fox 26 Houston.

“Não sei o passado da suspeita, mas temos a maior empatia por qualquer pessoa que tenha sido vítima de agressão sexual ou seja familiar ou amigo de alguém que tenha sido vítima de agressão sexual. Os fatos indicam claramente que ela estava com raiva e espero que, depois que isso for resolvido nos tribunais, ela receba a ajuda de que precisa”, acrescentou.

Laudermilk foi presa e é acusada de abuso de cadáver, considerado um crime grave no Texas. Se condenada, ela pode enfrentar uma pena entre seis meses e dois anos de prisão, além de multa de até US$ 10 mil (cerca de R$ 57 mil). Ela também teve seu registro como embalsamadora suspenso.

