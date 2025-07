Funcionário desaparece com caminhonete em fazenda na divisa de Guarantã do Norte (MT); veículo foi visto em pedágio a caminho do Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso investiga o desaparecimento de um funcionário rural que sumiu com a caminhonete do patrão em uma propriedade localizada na região do Vale do XV, na divisa entre o município de Guarantã do Norte e o Estado do Pará. O caso foi registrado na última quarta-feira, dia 30 de julho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem havia sido contratado há cerca de sete dias para prestar serviços em regime de arrendamento na propriedade rural. No dia do desaparecimento, ele solicitou a caminhonete para fazer uma suposta ronda na mata da fazenda, sob a justificativa de verificar a presença de animais.

Desde então, o trabalhador não foi mais visto. O veículo em questão é uma Toyota Hilux, cor prata, ano 2017/2018, de placa QBZ6J32. A única pista até o momento é o registro da passagem da caminhonete por um pedágio da BR-163, sentido Estado do Pará, na tarde de quinta-feira (31), o que reforça a hipótese de que o suspeito possa ter deixado o estado.

O proprietário da fazenda relatou à polícia que não possui informações adicionais sobre o paradeiro do funcionário ou do veículo, e que também tentou entrar em contato com o suspeito, sem sucesso.

A Polícia Civil segue com as investigações e solicita o apoio da população. Qualquer informação que possa contribuir com o caso pode ser repassada às autoridades de forma sigilosa ou anônima, através dos canais oficiais.

Fonte: Tv Migrantes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/17:08:13

Curtir isso: Curtir Carregando...