Funcionário diz que levou tapa no rosto após se recusar a atender pedido de patrão no MT; Vídeo

Foto: Reprodução | Funcionário disse que desentendimento começou quando o patrão pediu que ele instalasse mangueiras em extintores novos, mas ele afirmou que estava ocupado no momento. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.

O funcionário de 31 anos que levou um tapa no rosto desferido pelo patrão disse que foi agredido após se recusar a atender um pedido do chefe. O caso aconteceu em uma loja de venda e manutenção de extintores em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, na terça-feira (1º), mas ganhou repercussão após a divulgação do vídeo, nesta semana.

A agressão foi registrada pela própria vítima em vídeo. Wellington Dutra contou que o desentendimento começou quando o patrão pediu que ele instalasse mangueiras em extintores novos, mas ele afirmou que estava ocupado no momento.

“Eu disse que estava ocupado, e ele repetiu com tom mais agressivo: ‘Eu mandei você colocar, já já vou sair e levar para entregar’. Continuei com o que estava fazendo. Depois ele entrou, gritando, tirou os extintores em que eu estava mexendo, e aí comecei a gravar. Foi quando ele partiu pra cima de mim e me agrediu”, relatou.

Após o tapa, o trabalhador disse que se retirou do local e procurou a delegacia para denunciar o caso. A Polícia Civil informou que foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal, mas que ainda depende da representação da vítima para seguir com a investigação.

As imagens registradas pelo funcionário mostram que o patrão, identificado como Aldevir Nelson Koch, se aproxima com uma caixa de papelão na mão, enquanto ele diz: “Vou filmar o aqui o mal educado”. Em seguida, o empresário solta a caixa e dá um tapa no rosto da vítima.

Após a agressão, o patrão é alertado por outros colaboradores do local: “Pelo amor de Deus, você tá doido, homem?”.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/12:25:13

