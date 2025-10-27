Funcionário é detido pela PM suspeito de furtar combustível em empresa portuária no distrito de Miritituba, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (24). Segundo informações repassadas à Polícia Militar, as câmeras de segurança da empresa mostraram que um funcionário foi o último a operar a máquina usada no suposto furto. Durante as buscas, equipes de bombeiros civis localizaram dez galões de 20 litros de combustível escondidos nas proximidades do local.

Na manhã desta sexta-feira (24), uma guarnição da Polícia Militar de Miritituba, distrito de Itaituba, no Sudoeste do Pará, foi acionada pelo supervisor de uma empresa de navegação e portos para averiguar uma suspeita de furto de combustível.

De acordo com as informações repassadas aos policiais, as câmeras de monitoramento da empresa registraram que um funcionário havia sido o último a operar a máquina utilizada no suposto furto. Durante as buscas, equipes de bombeiros civis da própria empresa localizaram dez galões de 20 litros de combustível escondidos nas proximidades do local indicado.

Diante da situação, o funcionário suspeito foi detido pela Polícia Militar e conduzido, juntamente com o material apreendido, à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar informou que o caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

