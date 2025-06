Funcionário furta casa do patrão e é preso em Marabá (PA)

(Foto:Reprodução) – De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, retornou de viagem na segunda-feira (16/6) e percebeu que sua casa havia sido invadida.

Um homem identificado como Salatiel da Silva Ribeiro, de idade não informada, foi preso na manhã de quarta-feira (18/6), suspeito de ter furtado diversos objetos da residência do próprio patrão, localizada no bairro Cidade Jardim, em Marabá, sudeste do Pará. Os bens foram localizados em uma casa no núcleo Cidade Nova, e o acusado foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, retornou de viagem na segunda-feira (16/6) e percebeu que sua casa havia sido invadida. Ao revisar imagens de câmeras de segurança de um vizinho, ele reconheceu o próprio funcionário como autor do crime. O furto teria ocorrido no sábado (14/6).

Foram levados do imóvel eletrodomésticos e utensílios, incluindo uma geladeira, televisão, botijão de gás, ventilador, sanduicheira, liquidificador e um ar-condicionado. Após identificar o suspeito, a Polícia Militar, por meio da guarnição da viatura 0411 do 4º Batalhão, deslocou-se até o endereço indicado e localizou Salatiel, que confessou o crime alegando “necessidades pessoais”.

Com apoio do acusado, os militares encontraram todos os objetos furtados em uma casa no bairro Bela Vista, núcleo Cidade Nova. O material foi recuperado e encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá.

A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso e adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/17:43:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...