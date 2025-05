Funcionário PCD é atingido com golpes de ‘lança’ em supermercado na Pampulha, em BH

Foto: Divulgação/PM/Arquivo | O suspeito, de 41, foi preso após tentar fugir e ser contido por populares; crime ocorreu nessa quarta (21) no bairro Santa Amélia.

Um funcionário de um supermercado foi atacado com golpes de lança dentro do estabelecimento, no bairro Santa Amélia, região da Pampulha de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, que é PCD, tem 40 anos, foi atingida no rosto, nas costas, socorrida e levada para o Pronto-Socorro João XXIII, onde passou por cirurgia.

O suspeito, de 41, foi preso após tentar fugir e ser contido por populares na avenida Portugal. Antes da chegada a PM, ele apanhou e levou pedradas.

Ainda conforme a PM, o homem entrou no supermercado com a barra de ferro contendo uma faca na ponta, que estava escondida. Em seguida, se aproximou do funcionário e o golpeou.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), um fiscal tentou ajudar o colega, mas foi ameaçado pelo agressor e precisou recuar.

O funcionário não conseguiu passar informações à PM, já que tem deficiência que dificulta a fala e estava ferido no rosto. A irmã dele disse à polícia que ele foi operado e está bastante abalado psicologicamente.

Já o suspeito apresentava confusão e disse aos policiais não se lembrar do ataque e sequer da lança caseira.

Em nota, o supermercado informou que está prestando toda assistência necessária ao colaborador e sua família, ‘por meio de sua equipe médica e jurídica’. A assessoria informou ainda que o funcionário recebeu alta médica.

“O Supermercados BH lamenta profundamente o ocorrido, repudia qualquer forma de violência e reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e clientes. A empresa está colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos”, diz a nota.

