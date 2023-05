Funcionários passam mal após inalarem fumaça de cozinha em restaurante de ponto turístico de Belém

Casa das Onze Janelas, em Belém. — Foto: Elza Lima/Divulgação

Caso foi na Casa Onze Janelas, na Cidade Velha.

Ao menos quatro pessoas passaram mal com intoxicação, após inalarem fumaça de cozinha de restaurante na Casa das Onze Janelas, bairro da Cidade Velha, em Belém, na manhã desta sexta-feira (19).

O incidente teria ocorrido após problema no exaustor da cozinha. A fumaça teria se alastrado rapidamente, segundo relatos.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) foi acionado e informou que três funcionários do restaurante precisaram ser socorrido no local.

Apesar do susto, as vítimas não correm riscos. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil chegaram a ser acionados para o princípio de incêndio.

Em nota, o restaurante Casa do Saulo disse que os funcionários controlaram o princípio de incêndio na churrasqueira e que os três funcionários que precisaram de atendimento médico já receberam alta. Segundo o empreendimento, a situação no local foi controlada.

