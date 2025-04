Fundação Cultural do Pará oferece oficinas gratuitas de informática e robótica

(Foto: Reprodução) – Os interessados devem se inscrever até 7 de abril no formulário disponível clicando aqui ou presencialmente na BPAV. As vagas são limitadas.

A partir desta segunda-feira, 31, a Fundação Cultural do Pará recebe inscrições para três oficinas voltadas para a área da tecnologia que serão realizadas gratuitamente no “Laboratório Maker”, na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), no segundo andar da sede da Fundação. As atividades oferecidas são: Informática Básica, Informática Intermediária, e Programação e Robótica. Os interessados devem se inscrever até 7 de abril no formulário disponível clicando aqui ou presencialmente na BPAV. As vagas são limitadas.

Para inscrição presencial, o interessado deve apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. As aulas iniciam no dia 8 de abril e seguem até 16 de maio, sempre às terças e sextas-feiras. A carga horária de cada oficina é de 40 horas

Informática Básica – Aprender os fundamentos da informática, capacitando os participantes para o mercado de trabalho ou atividades cotidianas, além de estimular a criatividade e o senso de coletividade. A atividade ocorre de 8 de abril a 15 maio (terças e sextas), 16h15 às 18h15, com a ministração de Eliezer Junior.

Conteúdo Programático: Word, Excel, Planilhas Eletrônicas, Uso do Power QUERY BI,Dashboards, Gráficos Dinâmicos, PowerPoint, Digitação de Texto conforme a ABNT e NBR, Formatação de Textos, Sistemas Operacionais, Navegação na Internet, Software e Hardware.

Informática Intermediária –Proporcionar aos alunos o aprendizado correto das normas ABNT para construir textos coerentes, aplicáveis tanto no ambiente escolar quanto no profissional. A atividade ocorre de 8 de abril a 15 maio (terças e sextas), de 8h às 10h, com a ministração de Fernando Santos.

Conteúdo Programático: Word: normas ABNT, capa, folha de rosto, tema, resumo, abstract, sumário, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, conclusão e referências. IA ChatGPT e Copilot: formatação de textos, tipos de fontes e numeração de páginas, quebra de páginas e sumário automático. Excel: criação de planilhas no Excel, operadores, preenchimento relâmpago, tabelas dinâmicas, gráficos avançados, importação de dados, funções SOMASE, SE e PROCV; Power Query; Power BI.

Programação e Robótica – Estimular a criatividade, o trabalho cognitivo e a colaboração em equipe através dos conceitos básicos de robótica e programação. A atividade ocorre de 8 de abril a 15 maio (terças e sextas), de 14h às 16h, com a ministração de Fábio Mascarenhas

Conteúdo Programático: Introdução à robótica, conhecimentos básicos de programação em blocos, atividades lúdicas utilizando o livro de programação e robótica, montagem de robôs utilizando a maleta de robótica LEGO

Serviço:

Período de inscrição: 31 de março a 7 de abril (formulário e presencialmente)

Vagas limitadas. Documentos: RG, CPF e comprovante de matrículas.

Realização: 8 de abril a 16 de maio

Local: Laboratório Maker – Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço : Av. Gentil Bitencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

