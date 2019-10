Fundação ParáPaz lança edital para contratação de 175 profissionais

(Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)-Vagas são destinadas para 13 municípios paraenses

A Fundação ParáPaz abriu inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS), que oferta vagas para cargos de níveis superior, médio e fundamental nos municípios de Ananindeua, Altamira, Belém, Breves, Marabá, Marituba, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia de Nazaré.

Serão ofertadas 175 vagas e as contratações terão caráter temporário, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 2.025,15. O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses e será regido com base na Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, podendo ser prorrogado por igual período e critério e/ou necessidade da administração.

Etapas – A primeira fase do processo seletivo começa com a inscrição, a segunda é a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e a terceira fase é a entrevista pessoal. O período de realização da terceira fase é de 7 a 13/11/2019 e o resultado está previsto para o dia 18/11/2019.

Inscrição – A inscrição será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site da Sipros e podem ser feitas a partir de 00h00 do dia 9 de Outubro de 2019 às 23h59min do dia 10 de outubro de 2019.

Mais informações sobre as vagas ofertadas e a íntegra do Edital de abertura encontram-se divulgados no site da Sipros.

