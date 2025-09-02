Fundação PARÁPAZ lança Processo Seletivo Simplificado para níveis médio e superior

Não será cobrada taxa de inscrição (Foto: Reprodução/Gov)

A Fundação PARÁPAZ, vinculada à Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) do Governo do Estado do Pará, abriu nesta terça-feira (2) o edital do Processo Seletivo

Simplificado (PSS) nº 002/2025. O certame oferece 63 vagas temporárias para profissionais de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 1.724,64, podendo haver acréscimos previstos em lei.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, entre 0h do dia 4 de setembro e 23h59 do dia 8 de setembro de 2025. Os candidatos devem preencher o cadastro eletrônico e anexar documentos que comprovem escolaridade, experiência profissional, qualificação e dados pessoais. Não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas estão distribuídas nos seguintes cargos: Técnico em Gestão Social, Assistente Administrativo e Assistente de Informática.

O PSS será realizado em quatro etapas:

Inscrição – confirmação dos dados e envio da documentação;

Análise Documental e Curricular – avaliação de certificados, diplomas e experiênciasprofissionais, de caráter eliminatório e classificatório;

Entrevista telepresencial – realizada via Google Meet, para avaliação de conhecimentos, competências e experiências. O não comparecimento ou descumprimento das regras resulta em eliminação;

Assinatura do contrato – etapa final para os candidatos aprovados.A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração pública.

Entre os requisitos para participação estão: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir escolaridade compatível com o cargo, não ter pendências criminais ou administrativas e, quando exigido, registro no conselho de classe correspondente. Candidatos contratados temporariamente pela Fundação PARÁPAZ ou por outro órgão estadual nos últimos seis meses serão eliminados.

Fonte: O Liberal /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/14:28:55

