Fundador do Grupo Mônaco, empresário Armindo Denardin morre aos 79 anos

(Foto: Reprodução) – Liderança política e empresarial, ele foi prefeito de Altamira

O empresário Armindo Denardin, fundador do Grupo Mônaco e ex-prefeito de Altamira (PA), faleceu nesta quarta-feira (16), aos 79 anos, em São Paulo. Natural de Santa Rosa (RS), Denardin teve trajetória marcada por atuação nos setores empresarial, político e agropecuário, com forte presença na região da Transamazônica e Xingu.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Grupo Mônaco, o empresário foi responsável por impulsionar o crescimento da empresa ao longo de mais de três décadas. A trajetória teve início em 1977, quando, então professor de Matemática, deixou o Paraná e se instalou em Altamira. Na cidade, fundou a concessionária Altavei, representante da marca Volkswagen, em meio à expansão da Rodovia Transamazônica.

Sob sua liderança até 2006, o grupo diversificou suas operações, expandindo para os setores de veículos, motocicletas, caminhões, locação, consórcio e financeiro. O Grupo Mônaco se consolidou como um conglomerado empresarial com atuação nacional. Desde 2006, a gestão passou a ser conduzida por seu filho Rui Denardin, ao lado das irmãs Carla, Karina e Katia.

Além da atuação empresarial, Armindo Denardin também esteve envolvido na política. Ele foi prefeito de Altamira entre os anos de 1989 e 1992, pelo PMDB. Durante o mandato, participou de projetos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento local.

No setor agropecuário, destacou-se com a Agropecuária Pinguim, voltada à produção de genética bovina com técnicas de fertilização in vitro e transferência de embriões, ofertando material genético para criadores em todo o país.

O velório de Armindo Denardin será realizado a partir das 10h desta quinta-feira (17), na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro de Altamira. O sepultamento está previsto para às 15h30, no cemitério São Sebastião.

