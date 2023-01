Fundo Amazônia: Alemanha repassará R$ 1 bilhão ao Brasil

Acordo visa investimento de ações ambientais no País Foto:| Leonardo Milano / IcmBio

Acordo foi anunciado pela ministra, Marina Silva, em Brasília (DF) que também anunciou recurso será destinado à crise humanitária vivida pelos yanomamis.

As ações de meio ambiente do Brasil recebem aporte financeiros das grande potências globais, como é o caso da Alemanha.

Os dois países firmaram um acordo no valor de US$ 200 milhões (R$ 1,112 trilhões) para serem utilizados em atividades ligadas as ações ecológicas no país. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (30), através da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva , em Brasília (DF).

Marina esteve ao lado da ministra de cooperação da Alemanha, Svenja Schulze e no encontro, o aporte acaba sendo uma afirmativa positiva do governo brasileiro, que volta a ter relações internacionais com outros países, a fim de preservar um dos maiores patrimônios da humanidade: a Amazônia.

Do valor investido, algo em torno de US$ 35 milhões (R$ 194 milhões) irão para o Fundo Amazônia, cujo destino já está definido: será destinado aos indígenas Yanomamis, que sofrem com a desnutrição e a falta de outros recursos, sendo umas das heranças negativas do governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro. (Com informações do UOL).

Jornal Folha do Progresso em 30/01/2023

