Funeral de Charlie Kirk reuniu milhares de pessoas nos Estados Unidos

Funeral de Kirk foi transmitido ao vivo — Foto: Reprodução/YouTube

Presidente Donald Trump e altos funcionários do governo e do partido Republicano também marcaram presença.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcou presença no funeral do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, morto com um tiro no pescoço enquanto discursava em uma universidade no dia 10 de setembro.

Durante a cerimônia, Trump apareceu nos telões arrancando aplausos e gritos de “Estados Unidos” da multidão. Outras autoridades do governo e do Partido Republicano também foram ao funeral.

Elon Musk, CEO da Tesla e ex-alto funcionário do governo Trump, marcou presença e recebeu alguns aplausos. Musk e o presidente Donald Trump tiveram um relacionamento um tanto tumultuado nos últimos meses, após a saída do bilionário da Casa Branca. No funeral, no entanto, eles foram flagrados por câmeras sentados um do lado do outro e chegaram a trocar um cumprimento frio.

Além do discurso de Trump e do vice-presidente J.D Vance, a fala da viúva de Charlie, Erika Kirk, também foi muito aguardado. Os discursos aconteceram sob a proteção de um vidro protetor como uma das medidas de segurança adotadas para o evento.

A cerimônia de despedida foi realizada em um estádio no estado do Arizona. Dezenas de milhares de pessoas foram à cerimônia. Na sexta-feira, um homem armado, que se dizia policial, foi detido nas imediações do local. Autoridades negaram a que ele integre a corporação.

Kirk era um dos grandes nomes da direita no país, e era próximo do presidente Trump. A Justiça norte-americana indiciou Tyler Robinson como principal suspeito pelo homicídio. Se condenado, Tyler pode enfrentar a pena de morte. Parentes relataram à polícia que o suspeito radicalizou o discurso político nos últimos anos. Apesar disso, ele não tinha filiação partidária e não votou nas duas eleições mais recentes, como mostram os registros eleitorais.

Em meio à repercussão do assassinato de Charlie Kirk, cresceram as tenções entre Trump e a imprensa americana. Na semana passada, a rede ABC suspendeu por tempo indeterminado o programa Jimmy Kimmel Live após um quadro em que o humorista disse que a gangue formada por trumpistas fervorosos estava “trabalhando arduamente” para lucrar com a morte de Kirk.

Grupos que advogam pela liberdade de expressão associaram diretamente a suspensão do programa do comediante ao esforço de Donald Trump em silenciar críticas contra ele.

Mais cedo, Trump deu declarações ao deixar a Casa Branca para comparecer ao funeral do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk.

O republicano disse que a cerimônia vai celebrar a vida de um grande homem, e que o dia será muito difícil, mas é como um momento de cura.

Quando perguntado sobre qual mensagem ele gostaria de compartilhar com a família do ativista, Trump disse que não há muito o que ser dito além de expressar amor.

LEIA MAIS:

Vídeo: Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump, é baleado e morre nos EUA

Vídeo mostra atirador fugindo por telhado após matar Charlie Kirk; Trump afirma que ele foi preso

Saiba quem é Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk

Fonte:CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...