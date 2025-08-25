Furto em pizzaria termina com suspeitos detidos em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na madrugada deste domingo (24), um estabelecimento comercial situado no bairro Bela Vista, em Novo Progresso, foi alvo de furto.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem identificado como Alison d. M. d. S. teria invadido a pizzaria e subtraído uma caixa de som. Durante diligências, os policiais localizaram o suspeito, que confessou o crime e declarou ter repassado o objeto a Welinton d. N., popularmente conhecido como “Lourinho”.

A caixa de som foi recuperada em um quarto de hotel, onde também foram encontrados três aparelhos celulares de diferentes marcas.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, responsável pela apuração do caso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/07:56:46

