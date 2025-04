Fuzis de guerra e mais de 130 kg de drogas são apreendidos em sítio no PA

Polícia Civil apreende fuzis e mais de 130 quilos de drogas em Marituba na Grande Belém — Foto: Agência Pará

Os entorpecentes era fabricados em um sítio localizado em Marituba e vendidos para dentro e fora do Pará.

Mais de 130 quilos de drogas e dois fuzis de grosso calibre foram apreendidos em um sítio, localizado no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, nesta terça-feira (2).

O grupo criminoso envolvido produzia a droga no local para revenda dentro e fora do estado, e é suspeito de utilizar as armas em ataques contra agentes públicos.

De acordo com o delegado-feral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, as investigações iniciaram há cerca de um mês, até a descoberta do laboratório clandestino.

“Durante as diligências, conseguimos identificar o local de fabricação e distribuição dos entorpecentes, momento em que fomos recebidos com disparos de fuzis pelos suspeitos”, afirmou.

Segundo a polícia, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi morto no tiroteio. Outros dois suspeitos fugiram para uma área de mata nos fundos da propriedade.

Dentro da residência localizada no sítio, foram encontrados cerca de 110 quilos de cocaína, 29 quilos de substância similar a LSD, sete mil comprimidos de ecstasy e dois fuzis calibre 556.

O armamento era usado para fazer a segurança do laboratório de drogas. Também foram encontrados tambores usados para transportar o entorpecente no momento da venda e distribuição, balanças de precisão e vários materiais para embalar as drogas.

Fonte: Redes Sociais BO Paragominas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/14:56:21

