Gabi Martins exibe bronzeado e web vai à loucura; veja fotos

Beleza de Gabi Martins encanta a web | Reprodução: Instagram

Gabi Martins exibe corpo bronzeado e encanta fãs durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Confira os melhores momentos e fotos da cantora!

O Carnaval é um convite para brilhar – e Gabi Martins entendeu bem o recado. Durante os dias de folia, a cantora aproveitou intensamente a festa no Rio de Janeiro e, claro, fez questão de compartilhar os melhores momentos com os seguidores.

Para registrar o encerramento dessa temporada carnavalesca, Gabi publicou um compilado de fotos que levaram os fãs ao delírio. Em meio aos cliques, ela surgiu deslumbrante em um biquíni preto e também em um modelo pink, destacando a marquinha de sol e a silhueta malhada que renderam uma enxurrada de elogios.

Brilho na Avenida

Além dos dias de descanso e curtição, Gabi brilhou na Marquês de Sapucaí como musa da Vila Isabel. A escola de samba atravessou a avenida no segundo dia de apresentações e a cantora esbanjou carisma e samba no pé.

Despedida com gostinho de quero mais

Encerrando sua temporada na Cidade Maravilhosa, Gabi compartilhou um desabafo cheio de gratidão. “Obrigada, Rio. Me despedindo!! Chegou ao fim minha temporada aqui! Dias intensos, mas muito felizes!!!”, escreveu.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Linda princesa maravilhosa”, exaltou um seguidor. “Gata princesa”, comentou outro. “Musa”, resumiu um terceiro.

Confira:

Fonte: Splash Uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:18:25

