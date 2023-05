Gabigol marca, mas Flamengo cede empate ao Racing e fica na vice-liderança do Grupo A na Libertadores

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Racing-ARG, nesta quinta-feira, na Argentina.

A equipe comandada por Sampaoli aproveitou a expulsão de Hauche ainda no primeiro tempo para abrir o placar, com Gabigol, mas cedeu o empate ao Racing, após expulsão de Wesley, na etapa final.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a quatro pontos, na vice-liderança do Grupo A. O líder da chave é a equipe argentina, com sete.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Ñublense-CHI, no Chile, no dia 24 de maio. No dia anterior, o Racing viaja para encarar o Aucas-EQU, no Equador.

O jogo – O Flamengo começou a partida buscando o ataque. Os rubro-negros assustaram aos oito minutos, quando Ayrton Lucas acertou a rede pelo lado de fora. No entanto, o Racing equilibrou a partida e passou a dominar o jogo a partir do susto. Os donos da casa quase marcaram com Guerrero. O atacante tentou driblar Santos, mas perdeu ângulo e mandou pela linha de fundo.

Quando os donos da casa eram melhores, o Racing ficou com um jogador a menos. Hauche fez duas faltas em Ayrton Lucas e menos de um minuto e acabou expulso. Mesmo assim, os argentinos quase marcaram aos 30 minutos, em falta cobrada por Oroz.

A partir dai, o Flamengo dominou de vez o jogo e passou a pressionar o Racing. Os rubro-negros tiveram grande chance de abrir o placar aos 40 minutos. Erick Pulgar escorou para Gabigol, que na pequena área, mandou para fora. Só que nos acréscimos, os rubro-negros marcaram o gol. Em jogada ensaiada, Erick Pulgar cobrou falta rasteira para Gabigol finalizar para a rede.

Com este tento, Gabigol ultrapassou o ex-jogador Luizão, e se tornou o maior artilheiro brasileiro na Libertadores, agora com 30 bolas na rede. Além disso, o camisa 10 do Flamengo encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar com a bola rolando. Os últimos gols do atacante – contra Coritiba e Maringá – foram de pênalti.

No segundo tempo, os cariocas tinham mais posse de bola, mas eram incisivos no ataque. O Racing buscava os avanços, mas pouco incomodava a zaga flamenguista.

A situação se complicou para o Flamengo aos 24 minutos, quando Wesley recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Para piorar, na cobrança de falta, Oroz acertou o ângulo e empatou a partida para o Racing.

Os rubro-negros sentiram o momento e viram o Racing quase empatar aos 34 minutos. Fabrício Bruno falhou ao tentar o recuo e Saliadarre pegou a bola para mandá-la na trave.

Na parte final, o confronto ficou aberto. O Flamengo teve a melhor chance, já nos acréscimos, com Thiago Maia. O volante acertou chute no travessão. Assim, o duelo permaneceu igual na Argentina.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 05/05/2023/08:28:20, Com informações do Gazeta Esportiva (foto: assessoria).

