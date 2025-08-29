Gabriel Medina assume romance com ex-noiva de Zé Felipe

Gabriel Medina assume romance com influenciadora. | Divulgação

Após meses de especulações, surfista confirma relacionamento com a modelo, ex-noiva de Zé Felipe, e recebe até comentário de Pedro Scooby.

O mundo das celebridades não para de surpreender, e quando se trata de relacionamentos, a internet vai à loucura. E foi exatamente isso que aconteceu com Gabriel Medina e Isabella Arantes, um romance que começou tímido, cercado de rumores, mas que agora já ganha status oficial nas redes sociais.

Na tarde da última quinta-feira (28), o surfista compartilhou um clique ao lado da modelo, acompanhado de uma legenda curta, porém significativa: “🤷🏻‍♂️💘”. Bastou isso para os seguidores entenderem a mensagem e vibrarem com a confirmação do novo casal.

A fofura foi tanta que até Pedro Scooby, amigo de Medina, deixou seu comentário cheio de carinho: “Seus lindosssss ❤️❤️❤️”. A interação não passou despercebida e ajudou a impulsionar ainda mais a repercussão da publicação.

Os rumores de que Medina e Isabella estariam juntos começaram em junho, quando os dois começaram a aparecer em situações semelhantes nas redes.

Aos poucos, coincidências foram se acumulando após postarem fotos em locais parecidos, viagens na mesma época e até o registro do mesmo morango do amor nos stories.

Isabella, por sua vez, fez questão de mostrar um momento com o surfista após publicar em sua rede social, uma foto andando na garupa da bicicleta elétrica que Medina pilotava. O clique foi visto pelos fãs como a “estreia oficial” do casal na internet.

Vale lembrar que Isabella Arantes já era conhecida do público por ter sido noiva do cantor Zé Felipe, que atualmente enfrenta o processo de separação de Virginia Fonseca.

Os dois também chamaram atenção ao compartilhar registros na Península de Maraú, na Bahia. As imagens tinham cenários muito parecidos, o que levantou suspeitas de que estariam curtindo a mesma viagem, mesmo sem assumirem nada publicamente naquele momento.

