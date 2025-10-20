Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17 por tapa em Tamires; veja

A Usurpadora agride a participante do reality | Reprodução

A atriz Gaby Spanic, conhecida pelo papel na novela A Usurpadora, deu um tapa em Tamires e cenas viralizam nas redes sociais.

Oclima de tensão em realities shows pode explodir a qualquer momento, e A Fazenda 17 não ficou de fora das polêmicas desta temporada. Conflitos entre participantes frequentemente dominam as conversas fora do programa, e a última noite mostrou que uma dinâmica aparentemente simples pode se transformar em um verdadeiro barraco.

Na ocasião, a atriz venezuelana Gaby Spanic, famosa pelo sucesso da novela A Usurpadora, se envolveu em um desentendimento com Tamires durante uma atividade de apontamentos.

O embate escalou rapidamente, resultando em um tapa dado por Gaby na colega. Em seguida, a artista optou por se afastar do reality, levantando dúvidas sobre sua permanência no programa.

O episódio ganhou força nas redes sociais, com perfis especializados em realities como Urach Sem Grife, Erlan Bastos e Central Reality repercutindo o caso. Diversos internautas chegaram a pedir a expulsão da atriz, e memes sobre a confusão viralizaram rapidamente.

A Record, após analisar a situação, decidiu expulsar Gaby Spanic, de acordo com publicação do diretor da emissora. “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, escreveu o diretor Rodrigo Carelli, no X, antigo Twitter.

Veja a agressão:

