Galeria de grãos desaba em rio e deixa trabalhadores feridos no Pará

Foto: Reprodução | Vítimas foram levadas para atendimento médico. Desabamento ocorreu na manhã desta quinta-feira (6).

Uma galeria de grãos que fica no Terminal de Grãos Ponta da Montanha (TGPM) desabou na manhã desta quinta-feira (6), em Vila do Conde, distrito de Barcarena, na região metropolitana de Belém. A galeria de grãos é uma esteira que transportava os grãos do terminal para os navios de exportação sobre a Baía do Capim.

Oito pessoas foram resgatadas, sendo quatro pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas ao Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde, distrito na área portuária do Pará. Não há notícias de mortes. De acordo com a Prefeitura de Barcarena todos os feridos receberam assistência médica imediata e seguem em observação, sem registro de casos graves. O quadro clínico dos pacientes é estável.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram acionadas para o local. Segundo trabalhadores da área, uma balsa bateu em um dos pilares da galeria que passava por manutenção. A estrutura não teria aguentado o impacto e cedeu. A estrutura faz parte do TGPM, um terminal privado que armazena e embarca grãos para o agronegócio.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/14:02:17

