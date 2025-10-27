Galho de árvore quebra durante ensaio fotográfico e crianças ficam feridas, em Itaituba; uma precisou de cirurgia

Foto Reprodução| As crianças, todas com cerca de 5 anos de idade, participavam de uma foto coletiva quando o galho de uma árvore cedeu e caiu sobre o balanço de madeira onde estavam sentadas

Um acidente envolvendo alunos de um centro infantil de Itaituba foi registrado na última sexta-feira (24), durante um ensaio fotográfico de formatura realizado em um clube da cidade.

As crianças, todas com cerca de 5 anos de idade, participavam de uma foto coletiva quando o galho de uma árvore cedeu e caiu sobre o balanço de madeira onde estavam sentadas.

De acordo com informações, pelo menos duas crianças ficaram em estado mais grave. Uma delas sofreu fratura no fêmur, precisou passar por cirurgia e já recebeu alta médica, mas segue em recuperação. 4Outra criança teve um corte na cabeça, foi atendida e passa bem. As demais tiveram apenas escoriações leves.

No momento do acidente, os alunos estavam acompanhados por funcionários da escola.

Em nota, a instituição esclareceu o ocorrido e informou que o proprietário do local está prestando todo o apoio necessário à escola e às famílias afetadas.

