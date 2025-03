Galvão Bueno se revolta com seleção e Dorival: ‘Vergonhoso. Hora de recomeçar’

Foto Reprodução|A atuação causou revolta a Galvão Bueno, que há seis décadas acompanha de perto o Brasil

A derrota do Brasil para a seleção argentina nesta terça-feira se deu como um duro golpe aos torcedores brasileiros. Em Buenos Aires, a equipe de Dorival Júnior não conseguiu se colocar como uma ameaça a Lionel Scaloni e seus comandados, sendo uma presa fácil na goleada por 4 a 1 no estádio Monumental, pelas Eliminatórias. A atuação da Amarelinha causou revolta, também, a Galvão Bueno, que há seis décadas acompanha de perto o Brasil.”Vergonhoso. Um desastre. Hora de recomeçar”, escreveu o apresentador e comentarista da Band em seu perfil no Instagram. “Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Nunca vi a seleção jogar tão mal”, afirmou. Desde 2019, a seleção brasileira não vence o maior rival sul-americano e, a partida desta terça-feira, foi a primeira em que o Brasil conseguiu marcar, também desde a semifinal da Copa América daquele ano

“De um lado, uma belíssima seleção de futebol. Do outro, o pior time brasileiro desde o 7 a 1 contra a Alemanha. Estamos aí a um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, não gosto, sempre gostei do trabalho do Dorival. Mas não dá para continuar assim”, afirmou Galvão.

Fonte:OLIBERAL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2025/16:55:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com