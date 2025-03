Gamma Comunicação conquista o maior prêmio publicitário do país

(Foto: Divulgação) – Gamma Comunicação conquista o Prêmio Colunistas, considerado o maior prêmio de publicidade e marketing do Brasil

Pelo quinto ano consecutivo, a agência Gamma Comunicação conquista o Prêmio Colunistas, considerado o maior prêmio de publicidade e marketing do Brasil. Com o filme “Placas”, criado para o Detran-PA e exibido na Semana de Trânsito, a Gamma consolida a força da região no cenário criativo nacional.

A vitória veio com o filme “Placas”, criado para o Detran-PA e exibido na Semana de Trânsito. Competindo com os maiores mercados publicitários do país, a Gamma ganhou Prata na categoria “Turismo, Transportes e Diversões Públicas”, e foi finalista na categoria “Produtos e Serviços Comunitários”, no certame Norte e Nordeste 2024.

Com o mote “O trânsito é feito por pessoas”, o time produziu uma comunicação que intercala as placas de sinalização das vias a nomes de pessoas, humanizando a dinâmica do trânsito.

Em edições anteriores do Prêmio Colunistas, uma realização da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp), a Gamma já conquistou um Ouro nacional, um Ouro regional, um Grand Prix regional, foi finalista em 2023 e agora fatura uma Prata numa categoria e é finalista noutra mais uma vez.

No concorrido mercado da publicidade e propaganda, a Gamma Comunicação está elevando o padrão criativo do nosso estado para todo o País.

Ficha Técnica

Filme: “Semana do Trânsito – Placas”

Cliente: DETRAN PA/ Governo do Pará

Agência: GAMMA

Direção de Criação: Ricardo Amado

Redação: Ricardo Amado e Cauby Tavares

Direção de Arte: Rodrigo Batinga

Produção de RTVC: Ana Paula Granado

Mídia: Eda Marinho

Planejamento: Hérycles Horiguchi

Direção de atendimento: Marcus Pereira

Atendimento: Ingrid Flexa

Aprovação: Ronan Frias (DETRAN)

Direção do filme: Ricardo Matias

Produtora: 3D Estúdios

