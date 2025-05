Ganhador da Lotofácil cumpre promessa e dá 10% do prêmio à funcionária da lotérica que vendeu bilhete fiado

Foto: Reprodução | Homem ganhou R$ 324 mil em um bolão feito no bairro Belvedere.

O participante de um bolão de oito cotas premiado no concurso 3390 da Lotofácil cumpriu a promessa e deu 10% do prêmio de R$ 324 mil para a funcionária da lotérica, localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O concurso foi sorteado terça-feira (13) da semana passada. O cliente compra na Grande Prêmio há cinco anos e fez o jogo ‘fiado’. Em entrevista, Júlia Vitória Ramos de Freitas, 20, confirmou que ganhador a presentou com o dinheiro.

“Acreditei na palavra dele, mas também fiquei meio com um pé atrás. Quando a gente ganhou, até falei ‘ó, você não fica me iludindo não, me dando esperança. Se não cumprir a palavra, vou ficar triste”, disse. ‘Mas ele cumpriu, sim. Me deu os 10% do valor premiado do bolão: R$ 32 mil”, completa a trabalhadora.

“Fiquei muito alegre, pois estava precisando bastante. Recentemente eu comprei um carrinho e eu vou pagar a metade dele e depois vou fazer um quarto pra mim, na minha casa. Esse dinheiro veio numa hora muito certa pra mim e pra ele também”, ressaltou Júlia.

“Fiquei muito agradecida a Deus, primeiramente, e depois a ele, por ter lembrado de mim. Muita gratidão. Que Deus continue abençoando sempre ele”, disse.

Os oito ganhadores do bolão dividiram quase R$ 2,6 milhões e compraram as cotas pelo Whatsapp. Um deles é morador de uma cidade do Vale do Jequitinhonha de Minas. Ele veio a BH buscar o prêmio segunda-feira ( 19), perdeu o bilhete e encontrou depois de horas em uma lanchonete perto da lotérica.

Fonte: Rádio Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:57:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...