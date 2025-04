Ganhador de bolão da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1,4 milhão

Foto: Reprodução | Prazo para retirar o prêmio foi encerrado nesta segunda-feira (31). O valor será repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior.

Um dos ganhadores da Mega da Virada 2024 de uma aposta feita em Osasco, Grande São Paulo, não resgatou o prêmio e perdeu R$ 1.418.495,90, segundo a Caixa Econômica Federal. O prazo para retirar o prêmio foi encerrado nesta segunda-feira (31).

O sorteio foi realizado na noite do dia 31 de dezembro de 2024, em São Paulo. Ao todo, oito apostas acertaram as seis dezenas e dividiram R$ 635.486.165,38. Cada uma delas levou R$ 79.435.770,67.

De acordo com a Caixa Econômica, a aposta de Osasco foi um bolão com 56 cotas que apostou 15 números. Assim, o valor de cada cota foi de R$ 1.418.495,90.

O prazo para retirar qualquer prêmio de loteria era de 90 dias. O valor que não foi resgatado será repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme Lei 13.756/18.

Outros vencedores

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e levaram R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra embolsaram R$ 1.086,04 cada um.

Veja de onde são os ganhadores do prêmio máximo:

Brasília (DF), com 2 apostas vencedoras

Nova Lima (MG), com 1 aposta vencedora

Curitiba (PR), com 2 apostas vencedoras

Pinhais (PR), com 1 aposta vencedora

Osasco (SP), com 1 aposta vencedora

Tupã (SP), com 1 aposta vencedora

