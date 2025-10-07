Garimpeiro amador encontra sozinho pedra de ouro de 2,6 kg avaliada em aproximadamente R$ 850 mil no Triângulo Dourado da Austrália

Foto: Reprodução | Segundo a ABC News (Austrália), o achado foi uma rocha de 4,6 kg com 2,6 kg de ouro embutidos.

Achado ocorreu entre Bendigo, Ballarat e St Arnaud, região histórica de ouro no estado de Victoria. Avaliação foi feita por loja especializada em Geelong.

Um garimpeiro amador encontrou uma pepita de 2,6 kg no chamado “Triângulo Dourado” de Victoria, no sudeste da Austrália. A peça foi avaliada em A$ 240 mil por uma empresa local de compra e venda de ouro.

A descoberta, revelada em março de 2023, voltou aos holofotes por manter aquecida a busca recreativa por ouro e levantar discussões sobre custos e regras do hobby.

Segundo a ABC News (Austrália), o achado foi uma rocha de 4,6 kg com 2,6 kg de ouro embutidos, retirada em área entre Bendigo, Ballarat e St Arnaud, núcleos da corrida do ouro vitoriana do século XIX. O material foi levado para avaliação em Geelong e surpreendeu os avaliadores pelo peso e teor de ouro.

A ABC News (EUA) detalhou que o homem usava um detector do modelo Minelab Equinox 800, popular entre amadores, e que a estimativa de valor em dólares americanos girava na casa de US$ 160 mil à época. Em casos assim, nuggets grandes tendem a receber ágio sobre o preço de mercado por sua raridade.

Para além da curiosidade, o episódio reacende o interesse por prospecção recreativa em Victoria, estado que mantém licenças específicas e costuma divulgar orientações de segurança e de acesso a terras públicas e privadas.

Onde foi o achado e quanto vale: “Triângulo Dourado” e avaliação

O Triângulo Dourado é o cinturão aurífero que conecta Bendigo, Ballarat e St Arnaud. A região é conhecida por produzir pepitas grandes e de alta pureza desde o século XIX, e ainda guarda potencial, segundo o órgão geológico local. Essa tradição ajuda a explicar por que detectoristas seguem ativos na área.

A avaliação de A$ 240 mil foi feita pela Lucky Strike Gold, em Geelong. Avaliadores relataram que a peça, inicialmente coberta por matriz de quartzo, foi partida em duas antes da análise, revelando que o ouro permeava a rocha de fora a fora.

Em termos de referência internacional, o montante equivalia a cerca de US$ 160 mil na mesma janela temporal. Grandes pepitas podem alcançar preços acima do valor do metal, por interesse de colecionadores.

À época da descoberta, a ABC australiana também destacou o patamar do preço do ouro por onça troy no mercado local e citou estimativas do governo estadual sobre o potencial remanescente nas jazidas de Victoria, sinal de que, mesmo após 170 anos, a região ainda pode render achados esporádicos.

Como um garimpeiro amador encontrou a pepita

De acordo com a ABC News (EUA), o prospector varria uma área de mata quando o detector Minelab Equinox 800 sinalizou com força incomum. Ele recolheu a rocha, colocou na mochila e levou para avaliação especializada, procedimento recomendado para identificar teor e valor com precisão. Equipamento adequado e conhecimento do terreno são fatores que aumentam as chances de êxito.

A ABC (Austrália) frisou que, embora a região receba centenas de amadores, a descoberta de uma pepita desse porte é rara e depende de sorte, leitura de mapas geológicos e paciência. Associações de prospectores locais relatam que a maioria dos achados no dia a dia fica em gramas, não em quilos.

Para quem pretende testar o hobby na Austrália, é essencial respeitar a legislação local, obter licenças e checar os limites de acesso a propriedades privadas, parques e áreas ambientalmente sensíveis. Boas práticas evitam conflitos e preservam o patrimônio.

Fonte: ABC News (Austrália)

