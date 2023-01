Garimpeiro de Itaituba divulga vídeo nas redes e faz ameaças de morte ao Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Garimpeiro do município de Itaituba, no Pará, divulgou um video nas redes sociais onde faz ameaças de morte ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. (Foto:Reprodução)



No video, ele afirma que Moraes é um “bandido” e disse que vai encontrá-lo e

No video “Não tenho medo das tuas leis”, vou arrancar se coração e comer vivo, ele diz em um trecho do vídeo

Bom Dia Salve Galerinha, Geni de Manaus, Estou aqui na porta do batalhão do 53º Biz de Itaituba Para, estou fazendo este vídeo por autoria responsabilidade minha, quem resolve minha bronca sou eu mesmo, seja ele quem for Lula da Silva, Alexandre de Moraes Careca F.P, seu z. @*” dos infernos, vc um dia vai me conhecer, eu vou olhar dentro do teu olho, meu desenho arrancar teu coração e comer vivo, perante um vídeo que eu vou fazer vc ta entendendo porque vc é um FP..Z b do @*$# e outra eu não tenho medo das tuas leis, não, se você quiser peitar em min, venha aqui em Itaituba no Para, cidade do ouro aqui, conhecer nos garimpeiros, eu sou militar das forças armadas e atualmente trabalho em are a de garimpo vem aqui queimar minha PC, vem aqui queimar o barraco, o meu barraco onde domino, onde eu pago meus trabalhadores, com meu pai, minha família, meus irmãos, porque nos somos filhos de garimpeiro e eu não me acovardo não, viu seu FP do,……………,pra tu ter uma onça pra tu ter moral dignidade, moral caráter e dignidade, vc tem que ter o q? Tem que ter oque, fala para mim, ter que ter moral, não só tua canetinha, não, b…..entendeu….

Assista ao vídeo

Garimpeiro de Itaituba divulga vídeo nas redes e faz ameaças de morte ao Ministro do Supremo Tribunal Federal , Alexandre de Moraeshttps://t.co/KilCZIPZol pic.twitter.com/5FrSzy42GH — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 11, 2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/01/2023/15:34:26

