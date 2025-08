Garimpeiro é baleado após grupo atacar equipe do Ibama na Terra Indígena Sararé

Terra Indígena Sararé está entre as mais afetadas pelo avanço do garimpo ilegal — Foto: Divulgação

Segundo o Ibama, área é uma das mais afetadas pelo extração ilegal de minérios no Brasil

Na Terra Indígena Sararé, uma das mais afetadas pela mineração ilegal no Brasil, servidores do Ibama e integrantes da Polícia Civil de Goiás foram atacados por garimpeiros ilegais.

Durante a abordagem de veículos usados no garimpo, um garimpeiro foi baleado e levado a Pontes e Lacerda para atendimento. O Ibama estima que 2 mil hectares da área foram devastados por organizações criminosas.

Servidores do Ibama foram atacados por garimpeiros ilegais na Terra Indígena (TI) Sararé, segundo divulgado pelo instituto na noite desta sexta-feira. Uma pessoa foi baleada e levada de helicóptero até o município de Pontes e Lacerda (MT).

Além de servidores do Ibama, faziam parte da equipe integrantes da Polícia Civil de Goiás. O ataque aconteceu enquanto os servidores abordavam veículos usados no garimpo em uma estrada dentro da Terra Indígena.

Segundo o Ibama, uma caminhonete avançou contra a equipe, que revidou à investida. Um disparo de arma de fogo atingiu um dos ocupantes do carro.

O garimpeiro ferido foi levado em um helicóptero do próprio Ibama até a cidade de Pontes e Lacerda, onde foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar.

Segundo o Ibama, a TI Sararé é uma das mais afetadas pelo garimpo ilegal no país. “Estima-se que aproximadamente 2 mil hectares tenham sido devastados pela exploração ilegal de ouro, impulsionada por organizações criminosas armadas que atuam na região”, diz o instituto.

