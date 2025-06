Garimpeiro é encontrado morto com tiro no rosto

Local onde foi encontrado de difícil acesso – (Foto>Divulgação)

Um garimpeiro conhecido por Miúdo (sem documentos de identificação), foi encontrado morto com marca de tiro no rosto, na região do garimpo Beira Rio (distante 140 km de Novo Progresso) no município de Itaituba.

A ocorrência foi atendida pela policia Civil do distrito de Moraes Almeida, o corpo foi encontrado em um barraco de garimpo, com perfuração de arma de fogo.

A vítima trabalhava como operador de máquina no garimpo onde foi morto.

A informação que o mesmo era residente em Novo Progresso, e trabalhava em garimpo, o corpo foi resgatado pela Funerária Santa Maria e transladado até Novo Progresso para procedimentos fúnebres.

O atirador não foi identificado, até o momento ninguém foi preso.

