Garimpeiro é preso em flagrante pela PRF por transportar ouro, em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O garimpeiro foi preso na tarde de quinta-feira (17), por volta das 18h15.

Um garimpeiro foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quinta-feira (17), por volta das 18h15, por transportar ouro extraído de área garimpeira, o que configura, segundo a legislação, crime de usurpação de bem da União. A abordagem ocorreu no km 1140 da BR-230, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Durante uma fiscalização de rotina, os agentes da PRF avistaram uma caminhonete Toyota Hilux trafegando em alta velocidade, retornando da região conhecida como “180”. O veículo transportava quatro ocupantes e foi imediatamente abordado pela equipe.

Ao ser questionado, um dos ocupantes afirmou ter saído do garimpo Penedo com destino a Itaituba e negou estar transportando ouro. No entanto, ao apresentar sua documentação, os agentes localizaram uma pepita de ouro no bolso de sua calça. Uma revista mais detalhada revelou ainda uma pequena barra do metal precioso, que posteriormente foi pesada, totalizando 57 gramas.

Diante da situação, o homem foi informado de seus direitos e conduzido à base da Polícia Federal em Itaituba, sem o uso de algemas e com todos os direitos constitucionais garantidos. Ele foi autuado por usurpação de bem da União, conforme o artigo 2º da Lei nº 8.176/1991.

Fonte: Giro Portal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/12:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...