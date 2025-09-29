Garimpeiro morre afogado em poço na região de Peixoto de Azevedo (MT)

Foto: Divulgação | Um trabalhador identificado como Jhonatan Alves Silva, de 28 anos, morreu afogado na tarde de sábado (27), em um poço localizado dentro de um garimpo na região de Peixoto de Azevedo. O caso é tratado como acidente de trabalho e está sob investigação.

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h30 após a denúncia de que um homem havia se afogado no local. Quando a equipe chegou, encontrou socorristas da UPA já presentes, que confirmaram o óbito.

Um colega de trabalho relatou que Jhonatan havia descido até o poço para instalar uma bomba d’água. Com a demora para retornar, os demais perceberam que algo estava errado e tentaram chamá-lo, mas não obtiveram resposta. Outros trabalhadores desceram em seguida e, após cerca de 20 minutos de buscas, encontraram o corpo do trabalhador.

Ainda segundo relatos, Jhonatan havia sofrido um acidente de moto há aproximadamente dois meses, estava afastado e havia retornado ao garimpo justamente no sábado. Companheiros acreditam que ele possa ter passado mal, perdido os sentidos e, consequentemente, se afogado.

As circunstâncias do ocorrido seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Notícia Extra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/11:07:11

