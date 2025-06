Garimpeiro morre após explosão de draga no interior do Amazonas; vídeo mostra última despedida; veja

Foto: Reprodução | Uma tragédia marcada por emoção, desespero e dor abalou a comunidade ribeirinha do Poré, em Japurá, no interior do Amazonas, nesta quarta-feira (4). Um garimpeiro perdeu a vida após a explosão de uma draga usada na extração ilegal de minérios, logo após uma operação das forças federais na região.

Horas antes da explosão, o homem gravou um vídeo comovente agradecendo por um equipamento que havia escapado da destruição durante a ação da Polícia Federal e do Exército. “Graças a Deus não acharam a ponteira da nossa máquina”, diz ele, visivelmente aliviado. Em seguida, abraça um amigo e diz com carinho: “Meu amigão aqui ó, vai ficar para sempre na história.”

Veja vídeo:

A explosão aconteceu quando ele tentou retornar à embarcação para resgatar algo. Segundo moradores, dinamites que teriam sido utilizadas no garimpo ainda estavam na draga, e a instabilidade do material pode ter causado a detonação fatal.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a vítima aparece com queimaduras graves e gritando de dor. A cena tocante mostra o desespero dos moradores tentando salvá-lo, colocando-o em uma canoa e levando-o ao hospital mais próximo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

A morte levanta novos questionamentos sobre os riscos enfrentados por trabalhadores em áreas de garimpo ilegal e as consequências humanas das ações de repressão em regiões de difícil acesso e fiscalização.

Imagens fortes abaixo:

