Garimpeiro morre soterrado após deslizamento de terra no garimpo Mamoal, em Itaituba

Foto: Reprodução | O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 11h.

Um garimpeiro identificado como Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos, natural de Itaituba, morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra no garimpo Mamoal. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 11h.

De acordo com informações, Juesley havia sido contratado para realizar uma diária no local e, pouco depois de iniciar o trabalho com o bico jato, uma barreira de terra desmoronou. Dois garimpeiros foram atingidos. Um deles conseguiu ser retirado com vida, apresentando uma fratura em uma das pernas, enquanto Juesley ficou preso sob a terra.

O corpo da vítima foi localizado apenas cerca de dez horas depois, devido à profundidade em que estava soterrado. Uma máquina foi utilizada para auxiliar no resgate.

O segundo garimpeiro foi socorrido e, segundo informações, encontra-se fora de perigo.

