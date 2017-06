Garimpeiro vai ganhar estátua em Novo Progresso

O inicio da história do município o “Garimpeiro”, vai ser homenageado e virar estátua no centro da cidade.

A Prefeitura de Novo Progresso já iniciou a obra na avenida Jamanxim no centro da cidade.

A obra é do artista Plástico “Apolinário Oliveira”, 48 anos, 35 anos de experiência, fez a estátua do Tucunaré, tartaruga e as araras na orla do lago Municipal. Apolinário trabalha também com pintura de quadros e já expôs na Argentina e Itália, ele trabalha com esculturas no material de cimento, madeira, pedra, barro, ferro e laminados. O artista plástico já fez obras (estátuas) para as prefeituras de Jacareacanga, Aveiros, Óbidos, Santarém e Curua.

A estátua do Garimpeiro, está sendo feita por meio de um molde em concreto, depois com acabamento em material não revelado pelo artesão. A prefeitura pretende inaugurar a obra no dia do garimpeiro. Um Show com o cantor Amado Batista também está marcado para mesma data.

A estátua estará concluída em 30dias e vai destacar ao rotatória na avenida jamanxim área central da cidade.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

